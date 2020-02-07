Московское метро обратится в полицию из-за пранка на тему коронавируса

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен планирует обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти пассажиров, устроивших пранк (розыгрыш) на тему коронавируса. Об этом сообщается в Twitter столичного метро.

Ранее в социальных сетях появились фотографии двух человек в химзащите, которые на станции "Александровский сад" зашли в вагон поезда и провели семь кашляющих человек с азиатской внешностью.

"Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", - говорится в сообщении.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.