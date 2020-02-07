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Экологически вредный объект площадью 29 га планируют ликвидировать в Чечне

В Грозном ликвидируют шесть нефтешламовых амбаров в районе поселка Андреевская Долина в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Экологически вредный объект на площади 29 га планируют ликвидировать в Чечне в 2020 году в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна", это позволит улучшить жизнь более 15 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор департамента государственного экологического надзора Минприроды региона Салман Занаев.

"Мы планируем в 2020 году ликвидировать объект на территории города Грозного, это шесть нефтешламовых амбаров в районе поселка Андреевская Долина, которые были образованы еще в советские времена. Объект очень большой, находится на площади 29 га. Амбары заполнены битуминозными смолами, нефтесодержащими отходами и т. д.", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в текущем году планируется также завершить рекультивацию несанкционированной свалки в селе Ачхой-Мартан. "Объект, переходящий с 2019 года, в этом году будет завершен технический этап рекультивации и, соответственно, биологический этап, там будут сделаны посевы семян многолетних трав. В 2019 году мы разработали проектно-сметную документацию по пяти свалкам на территории Наурского, Надтеречного, Веденского и Грозненского районов, их рекультивацию планируем провести в 2020-2021 года", - добавил он.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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