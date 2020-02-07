Более 300 человек примут участие в реконструкции боев советско-финской войны в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Более 300 человек, в том числе военные из Красносельской мотострелковой бригады, поисковики и участники петербургских патриотических организаций примут участие в реконструкции эпизода советско-финской войны 1939-1940 годов на полигоне Кирилловский в Каменке Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В мероприятии примут участие более 300 участников, будет задействовано свыше 20 единиц исторической техники, участники применят около 10 тыс. светошумовых патронов, средств имитации огня артиллерии и ударов авиации", - говорится в сообщении.

Как отметили в округе, на полигоне реконструируют бои на линии Маннергейма - комплексе защитных сооружений финской армии на Карельском перешейке, который во время войны был рубежом обороны армии Финляндии. Зрители смогут увидеть действия советских войск по штурму укрепленных сооружений, работу артиллерии и рукопашные схватки.

Также при содействии военных для зрителей организуют выставку современного оружия и техники, а также оружия времен советско-финской и Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в воскресенье.

Советско-финская война известна также как Зимняя война. Она продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Причиной войны стали взаимные территориальные и дипломатические претензии после объявления Финляндией независимости (до революции 1917 года страна входила в состав Российской империи).

Линия Маннергейма была расположена на Карельском перешейке, ее длина составляла свыше 130 км. Во время войны ее первый штурм советскими войсками не принес результата, преодолеть укрепления Красной Армии удалось во время февральского наступления 1940 года.