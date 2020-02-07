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"Артек" организует лагерь на Алтае, куда были эвакуированы его воспитанники в годы войны

Для успешной реализации проекта "Артек" отправит в регионы команду воспитателей, старших вожатых и методистов

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. "Губернаторский лагерь", который будет организован по образцу Международного детского центра "Артек", откроется в городе Белокуриха Алтайского края, куда воспитанники и педагоги были эвакуированы из Крыма в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе детского центра.

"В год 75-летия Великой Победы и окончания самой длинной артековской смены, продлившейся с 1941 по 1945 год, Международный детский центр делает подарок [Белокурихе] <…> - открывает там этим летом детский лагерь, который также будет работать по артековским стандартам качества и образовательным программам", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в 2020 году лагеря по образцу "Артека" будут созданы еще в шести субъектах РФ. В прошлые годы соответствующие соглашения заключены с Ярославской и Курской областями, Ханты-Мансийским автономным округом, в конце 2019 года - с Магаданской областью. В феврале планируется подписать соглашения с Псковской областью и Республикой Татарстан. Кроме того, проект реализуется за рубежом - в Болгарии и Монголии.

Для успешной реализации проекта "Артек" отправит в регионы команду воспитателей, старших вожатых и методистов, отметили в лагере. В прошлые годы в регионах работали более 30 сотрудников "Артека", подготовку в центре прошли 74 студента. Планируется, что в этом году подготовка кадров будет организована в Псковской области - 11 студентов местного педагогического вуза уже начали стажировку и обучение в "Артеке".

Проект "Губернаторский лагерь" должен сделать доступнее лучшие педагогические практики и расширить возможности развития для школьников из разных регионов. Для внедрения артековских программ и технологий на базе "Артека" ведется подготовка кадров для создаваемых лагерей и адаптация артековских образовательных программ под специфику конкретных регионов, поясняет пресс-служба.

"Артек" и артековцы в годы войны

Как оздоровительный лагерь для детей СССР "Артек" открылся в 1925 году. С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года часть детей начавшейся смены были отправлены домой, в том числе Витя Коробков, который жил в Феодосии и после оккупации Крыма вместе с отцом вступил в подполье. В феврале 1944 года при выполнении очередного задания Коробков и его отец были схвачены гестаповцами, а позднее расстреляны. Среди героев-артековцев есть также летчики, артиллеристы, снайперы, разведчики и другие.

Около 200 детей из регионов, оккупированных в первые недели войны, вместе с педагогами были отправлены на Алтай, где лагерь оставался до января 1945 года. Артековцы (и эвакуированные из Гурзуфа, и приезжавшие в алтайский "Артек" на отдых сибиряки) заработали 116 тыс. рублей, на которые был построен танк Т-34, переданный фронту. Из Белокурихи уходили на войну сотрудники лагеря и повзрослевшие ребята, в том числе вожатый Владимир Дорохин и артековцы Владимир Васильчиков и Владимир Катков, погибшие в конце войны.

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