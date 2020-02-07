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Китайская вирусная пневмония

В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента

По данным агентства "Синьхуа", 91-летний мужчина был госпитализирован 23 января в городе Ичан

ТАСС, 7 февраля. Китайские врачи вылечили от коронавируса 2019-nCoV 91-летнего жителя провинции Хубэй, который был самым пожилым среди инфицированных в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

"Я очень рад, что меня вылечили, - сказал бывший пациент по фамилии Ван. - Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку".

Отмечается, что 91-летний мужчина был госпитализирован 23 января в городе Ичан.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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