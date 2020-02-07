Думе предложили смягчить запрет на использование образов животных в рекламе алкоголя

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Сергей Калашников и депутат-единоросс Валентин Суббот в пятницу внесли в Госдуму законопроект о снятии запрета для производителей алкогольной продукции на использование в рекламе образов людей и животных, которые содержатся в зарегистрированных товарных знаках. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно действующему законодательству, реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных, в том числе в виде мультипликации или анимации. В пояснительных материалах авторы указывают на то, что "это ограничение, принятое в рамках борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, противоречит провозглашенным в Конституции Российской Федерации (часть 1 статьи 8 и часть 1 статьи 44) принципам поддержки конкуренции и охраны интеллектуальной собственности".

Парламентарии называют данное ограничение "необоснованным и избыточным". Оно, в частности, лишает "производителей алкогольной продукции права использовать товарные знаки и знаки обслуживания в рекламе именно той продукции, для которой эти знаки зарегистрированы", исключает равные условия конкуренции, ставя ее "в зависимость от того, используются или не используются в рекламе этой продукции товарные знаки и знаки обслуживания с образами людей и животных".

В связи с этим авторы предлагают дополнить закон о рекламе положением, согласно которому запрет "не распространяются на зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания, содержащие образы людей и (или) животных".

Аналогичный законопроект Калашников вносил в Госдуму в июле прошлого года.