Мурашко заверил, что лекарства для лечения рака у детей поступят в ближайшие два месяца

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лекарства для лечения рака у детей, по поставкам которых в Россию были зафиксированы перебои, появятся на российском рынке в ближайшие два месяца. Об этом журналистам сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее газета "Известия" сообщила, что детские онкологи и благотворительные фонды обеспокоены тем, что в клиниках заканчивается запас самых необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема возникла с препаратами "Онкаспар" и "Цитарабин", которые применяются при терапии лейкозов. По данным врачей и общественников, препараты не могут закупить уже несколько месяцев.

"По ряду онкологических препаратов, идет разговор в первую очередь о ряде форм лекарственных препаратов и дозировках, проведено несколько мероприятий, сегодня на регистрацию и внесение изменений сданы компаниями досье по тем дозировкам, которые требовались, особенно детской онкологии. В ближайшие два месяца все процедуры будут завершены, и проведен контроль качества, и эти препараты поступят", - сказал он.

Мурашко отметил, что проведен скрининг тех препаратов, которых не хватало на рынке. "На сегодняшний день разговор идет о пегилированной аспарагиназе, сейчас идут переговоры с компанией, чтобы она вошла на рынок. Потому что предыдущая компания завершила свою работу практически на всех рынках в мире, сейчас идет замещение одного препарата другими", - добавил министр.

Мурашко подчеркнул, что выстроена система контроля качества препаратов, и каждое лекарство, не соответствующее нормативной документации, обязательно выводится из медицинского оборота.

Как ранее сообщали в пресс-службе Минздрава РФ, перебои с поставками в Россию некоторых лекарств для лечения онкозаболеваний у детей связаны с временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина. Ситуация находится под контролем министерства.