В ФАС объяснили рост цен на медицинские маски

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Рост розничных цен на медицинские маски в основном обусловлен ростом закупочных цен. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Анализ данных, полученных ФАС России от аптечных организаций, показал, что рост розничных цен на медицинские маски, в основном, обусловлен ростом закупочных цен", - сообщили в ведомстве.

В ФАС также сообщили о выявлении многократного завышения розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 субъектах Российской Федерации.

Кроме того, ФАС отмечает снижение запасов медицинских масок у производителей и поставщиков. "Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию. Следует отметить, что не во всех субъектах РФ представители аптечных сетей отмечают ажиотажный спрос на маски", - говорится в сообщении.