Во Владикавказе начались бесплатные занятия по адаптивной физкультуре для детей с аутизмом

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Бесплатные занятия адаптивной физкультурой для детей с аутизмом "Прыжок в атмосферу" начались во Владикавказе. Об этом ТАСС в пятницу сообщила инициатор проекта Ирма Гаугаева.

Участниками проекта, который реализуется в батутном центре Владикавказа "Горизонт", уже стали шесть семей, в которых воспитываются дети от четырех до восьми лет с аутизмом и синдромом Дауна. Основными физическими упражнениями являются прыжки на батутах. Подобная практика впервые применяется в республике в работе с детьми по адаптации.

"Мы начали реализацию проекта "Прыжок в атмосферу", который направлен на работу по адаптивной физической культуре с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с расстройством аутистического спектра. Занятия проводятся бесплатно во Владикавказе. Мы хотим создать доступную среду для отдыха и занятий спортом людей с аутизмом", - сказала она.

Как пояснила Ирма Гаугаева, именно развитие вестибулярного аппарата и моторики могут оказать действенный эффект в развитии как физического, так и психологического здоровья детей с особенностями. Девушка три года работа с детьми с аутизмом в московских центрах. Проект в республике реализуется вместе со специалистами данного направления, в частности, с общественными организациями "Лоскутное одеяло", "Время перемен" и батутным центром Владикавказа "Горизонт".

В будущем планируется провести фестиваль, на котором родителям будут рассказывать о методиках работы с детьми с особенностями.

Проект реализуется благодаря грантовому конкурсу Федерального агентства по делам молодежи в рамках Северо-Кавказского молодежного образовательного форума "Машук" в 2019 году. Организатор проекта выиграла 300 тыс. рублей.