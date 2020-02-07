Генконсульство РФ в Гуанчжоу призвало россиян покинуть КНР из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу (провинция Гуандун) обратилось к россиянам с призывом покинуть Китай ввиду сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в пятницу на официальной странице диппредставительства в социальной сети "ВКонтакте" .

"Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию на юге Китая, в случае отсутствия острой необходимости далее пребывать в провинциях консульского округа (Гуандун, Хайнань, Юньнань, Фуцзянь, Цзянси и Гуанси-Чжуанский автономный район), обращаемся к вам с призывом воспользоваться имеющимся регулярным авиационным сообщением (рейсы в Москву осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот" из городов Гуанчжоу, Шанхай и Пекин) и в инициативном порядке покинуть территорию КНР", - отмечается в сообщении.

При этом в генконсульстве подчеркнули, что данный призыв "особенно касается граждан, проживающих в провинции Гуандун, в которой эпидемиологические показатели демонстрируют негативную динамику".

Также диппредставительство напомнило согражданам, которые по различным причинам не могут покинуть Китай, о необходимости подачи заявления о постановке на консульский учет. Сделать это можно через сайт консульского департамента МИД. Данная мера является абсолютно добровольной, но благодаря ей генконсульство сможет оперативно связаться с россиянами в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки, отмечается в сообщении.