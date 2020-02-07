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Путин и Лукашенко вышли на лед в товарищеском хоккейном матче

В матче также принимает участие сын президента Белоруссии Николай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне.

Лидеры двух стран играют за одну команду. Путин, по традиции, выступает в форме национальной команды под номером 11, Александр Лукашенко - в хоккейном свитере с номером 01 с орнаментом в цветах белорусского флага. В матче также принимает участие сын президента Белоруссии Николай, он играет под номером 31.

В предыдущий раз Путин и Лукашенко вместе играли в хоккей в феврале 2019 года, когда у них проходили трехдневные переговоры.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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