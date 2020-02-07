Швеция выдала России обвиняемого в хищении у страховщиков почти 50 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Глазков, обвиняемый в хищении у страховых компаний почти 50 млн рублей, экстрадирован из Швеции. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Швеция экстрадировали в Россию гражданина РФ Евгения Глазкова", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Глазков входил в преступное сообщество, действовавшее с 2015 по 2016 годы в Волгоградской области. Участники сообщества заключали с потерпевшими в ДТП договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям об авариях, чтобы взыскать страховые возмещения. Они привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые проводили экспертизы стоимости восстановительного ремонта автомобилей и оказывали юридические услуги.

"При этом стоимость одного экспертного исследования составляла около 700 рублей, в то время как в суд подавались поддельные документы о стоимости экспертизы в размере, в десятки раз превышающем реальные затраты, понесенные на ее проведение. Таким же образом предоставлялись в суд документы о взыскании со страховых компаний расходов за оказание юридических услуг в завышенном размере", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ущерб, причиненный крупным страховым компаниям, превысил 47 млн рублей. Кроме того, с июня по июль 2016 года организаторы преступного сообщества легализовали преступный доход на 2,4 млн рублей.

Глазков скрылся и был объявлен в розыск. В марте 2019 года он был задержан в Швеции, в январе 2020 года был удовлетворен запрос о его выдаче.