{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Швеция выдала России обвиняемого в хищении у страховщиков почти 50 млн рублей

По версии следствия, Евгений Глазков входил в преступное сообщество, действовавшее с 2015 по 2016 годы в Волгоградской области

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Глазков, обвиняемый в хищении у страховых компаний почти 50 млн рублей, экстрадирован из Швеции. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Швеция экстрадировали в Россию гражданина РФ Евгения Глазкова", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Глазков входил в преступное сообщество, действовавшее с 2015 по 2016 годы в Волгоградской области. Участники сообщества заключали с потерпевшими в ДТП договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям об авариях, чтобы взыскать страховые возмещения. Они привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые проводили экспертизы стоимости восстановительного ремонта автомобилей и оказывали юридические услуги.

"При этом стоимость одного экспертного исследования составляла около 700 рублей, в то время как в суд подавались поддельные документы о стоимости экспертизы в размере, в десятки раз превышающем реальные затраты, понесенные на ее проведение. Таким же образом предоставлялись в суд документы о взыскании со страховых компаний расходов за оказание юридических услуг в завышенном размере", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ущерб, причиненный крупным страховым компаниям, превысил 47 млн рублей. Кроме того, с июня по июль 2016 года организаторы преступного сообщества легализовали преступный доход на 2,4 млн рублей.

Глазков скрылся и был объявлен в розыск. В марте 2019 года он был задержан в Швеции, в январе 2020 года был удовлетворен запрос о его выдаче.

Теги
ШвецияРоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В каких странах обнаружен новый коронавирус?
В России обнаружили двух инфицированных новым коронавирусом. Пневмония, вызываемая им, за полтора месяца унесла жизни более шести сотен человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС