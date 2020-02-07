В Перми уволили учителя, у которого ученик отпрашивался в туалет, стоя на коленях

ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Учителя школы №135 города Перми уволили из-за того, что он не отпустил ребенка во время урока в туалет. Об этом ТАСС в пятницу рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

В пятницу в местных СМИ появилась информация, что в пермской школе учитель технологии наказал нескольких учеников за разговоры во время занятий и заставил их стоять на протяжении двух уроков. На втором уроке один из них попросил разрешения выйти в туалет, но получил отказ, затем мальчик встал на колени перед учителем, но тот все равно не разрешил ему выйти, тогда ребенок ушел без разрешения. Мать школьника обратилась с жалобой к детскому омбудсмену.

"Да, нам прислали [информацию], что с ним [учителем] расторгнут трудовой контракт", - сказала Денисова.