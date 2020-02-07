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Китайская вирусная пневмония

У генконсульства РФ пока нет данных о россиянах с коронавирусом на борту лайнера в Бейонне

Судно совершало 12-дневный круиз по Карибскому морю

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ пока не располагает информацией, есть ли россияне среди пассажиров с подозрением на заражение коронавирусом на пришвартовавшемся в порту Бейонн лайнере.

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"На данный момент в генеральное консульство не поступала информация о нахождении россиян среди лиц, которых подозревают в заражении коронавирусом", - сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в дипмиссии.

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на представителя центра по контролю над заболеваниями и профилактике, что на борту есть люди, которые ездили в Китай. В ближайшее время медики штата Нью-Джерси проверяют на коронавирус пассажиров круизного лайнера. По данным телекомпании, судно совершало 12-дневный круиз Карибскому морю с заходом в Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис и в Антигуа и Барбуда.

Теги
СШАРоссияКитайская вирусная пневмония
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