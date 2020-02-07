Форум "Машук" в 2020 году будет посвящен 75-летию Великой Победы

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020", который летом пройдет на Ставрополье в 11-й раз, будет посвящен 75-летию Великой Победы, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Главной темой форума станет 75-летие Великой Победы <…> Форум будет проведен в три смены. Их тематикой предполагается выбрать: "Гражданская активность и лидерство", "Творчество и национальные культуры" и "Добровольчество и общественная деятельность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, планируется каждый день текущей смены проводить патриотическую акцию: "Бессмертный полк", "Блокадный хлеб", "Свеча Памяти", "Георгиевская ленточка", "Знамя Победы", "Вальс Победы", "Весь в Деда!" и другие.

"Каждый день форума будет отождествлен с одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны. Также предложено на площадке форума сделать экспозицию интерактивного музея "Россия - моя история", - отметили в пресс-службе.

"Машук-2020" предполагает насыщенную образовательную программу. Также для участия в форуме будут приглашены представители коммерческого сектора и государственных корпораций. По итогам смены лучшим участникам будут предложены перспективы трудоустройства. Культурная программа форума для увеличения количества вовлеченных участников будет разворачиваться одновременно на трех-четырех площадках.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.