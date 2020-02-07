{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Форум "Машук" в 2020 году будет посвящен 75-летию Великой Победы

Кроме того, на площадке форума планируют сделать экспозицию интерактивного музея "Россия - моя история"

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020", который летом пройдет на Ставрополье в 11-й раз, будет посвящен 75-летию Великой Победы, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Главной темой форума станет 75-летие Великой Победы <…> Форум будет проведен в три смены. Их тематикой предполагается выбрать: "Гражданская активность и лидерство", "Творчество и национальные культуры" и "Добровольчество и общественная деятельность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, планируется каждый день текущей смены проводить патриотическую акцию: "Бессмертный полк", "Блокадный хлеб", "Свеча Памяти", "Георгиевская ленточка", "Знамя Победы", "Вальс Победы", "Весь в Деда!" и другие.

"Каждый день форума будет отождествлен с одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны. Также предложено на площадке форума сделать экспозицию интерактивного музея "Россия - моя история", - отметили в пресс-службе.

"Машук-2020" предполагает насыщенную образовательную программу. Также для участия в форуме будут приглашены представители коммерческого сектора и государственных корпораций. По итогам смены лучшим участникам будут предложены перспективы трудоустройства. Культурная программа форума для увеличения количества вовлеченных участников будет разворачиваться одновременно на трех-четырех площадках.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам погиб при крушении вертолета в Татарстане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС