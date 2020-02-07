Минприроды проведет полный учет популяции белых медведей на территории России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минприроды проведет полный учет численности белых медведей и организует мониторинг состояния их популяции в 2020-2023 годах. Такое решение было принято по итогам заседания рабочей группы при министерстве по вопросам сохранения и восстановления белого медведя, сообщила пресс-служба сайт министерства.

"Ключевой темой заседания стало планирование мероприятий по организации учета численности и мониторинга белого медведя, направленных на сохранение и восстановление популяции вида на территории РФ. В соответствии с дорожной картой проекта, 2020 год отведен подготовительным мероприятиям", - говорится в сообщении.

Работа по сохранению белых медведей в РФ проведется по нацпроекту "Экология". Финансированием проекта займется компания "Роснефть", которая в 2019 году высказала намерение оказать поддержку инициативе Минприроды РФ "Бизнес и биоразнообразие".

Благодаря программе ученые планируют произвести учет популяции белого медведя и получить полную информацию о местах его обитания и актуальных угрозах сохранения вида. В 2021 году исследования должны пройти в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году - в море Лаптевых и Карском море, в 2023 - в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа. Специалисты впервые в истории смогут получить наиболее полную информацию о численности белого медведя на территории страны.

Инициатива "Бизнес и биоразнообразие" предусматривает проведение комплекса природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, которое Минприроды разработало совместно с представителями компаний.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).