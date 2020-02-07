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Предложения по изменениям в Конституции

Защиту русского языка предложили закрепить в Конституции

Речь идет о дополнении текста преамбулы основного закона тремя поправками: "Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа", "Защищая чистоту русского языка и языков народов России", "Имея главной целью осуществления власти народосбережение"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Общественный совет при Министерстве культуры РФ внес на рассмотрение рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ предложение о закреплении в преамбуле основного закона РФ положения о защите русского языка. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу на сайте ведомства.

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"На встрече члены общественного совета рекомендовали дополнить текст преамбулы тремя поправками: "Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа", "Защищая чистоту русского языка и языков народов России", "Имея главной целью осуществления власти народосбережение", - говорится в сообщении.

Предложения общественного совета были выработаны по итогам внеочередного рабочего совещания при участии заместителя министра культуры РФ Николая Овсиенко.

В ведомстве отметили, что инициативы общественного совета поддержал член рабочей группы, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. "Эти инициативы однозначно будут обсуждаться. Лично я их поддерживаю", - цитируют его на сайте.

Предложения общественного совета при Минкультуры России были направлены в Общественную палату РФ.

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке соответствующих предложений, куда вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШахназаров, Карен ГеоргиевичПредложения по изменениям в Конституции
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