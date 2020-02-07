Власти Мексики решили разыграть президентский самолет в лотерею

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Самолет президента Мексики Boeing 787-8 Dreamliner, который примерно за год так и не нашел своих покупателей, будет разыгран в лотерею. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Политик, возглавивший страну 1 декабря 2018 года, не использовал роскошный авиалайнер и не раз обещал избавиться от него.

"Хочу проинформировать вас, что решение было принято, после анализа, размышлений и консультаций, - сообщил политик. - Принимая во внимание различные точки зрения, было решено разыграть самолет в лотерею". Средства, полученные от ее проведения, будут направлены на приобретение медицинского оборудования для государственных больниц.

В продажу поступят 6 млн билетов стоимостью 500 песо (примерно $26) каждый. Главной призом станет не само воздушное судно, а 100 премий в размере 20 млн песо ($1,06 млн). Розыгрыш пройдет 15 сентября.

Воздушное судно, заказанное еще в 2012 году при президенте Фелипе Кальдероне, прибыло в Мексику в феврале 2016 года, когда главой государства был Энрике Пенья Ньето. По разным оценкам, за него было заплачено от $220 млн до $400 млн.

В настоящее время примерная стоимость лайнера составляет $130 млн.