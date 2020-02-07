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Во Франции приговорили к условному сроку моряков из России, чье судно село на мель

Суд также приговорил их к денежным штрафам и запретил заниматься судоходством во французских водах в течение трех лет

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Морской суд Франции приговорил к шести месяцам условно двух российских моряков, признанных виновными в том, что их судно Rhodanus в октябре 2019 года село на мель возле французского острова Корсика. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP).

Как уточняется, суд также приговорил их к денежным штрафам и запретил заниматься судоходством во французских водах в течение трех лет. Речь идет о капитане судна и начальнике смены, который "уснул во время вахты".

"Я сварил кофе, сел на диван и заснул. Звук удара разбудил меня", - приводит агентство слова последнего. Оно отмечает, что прокурор обвинял команду в халатности и приводил примеры недочетов, имевшихся на судне, таких как отключенная система оповещения, которая должна срабатывать при долгом бездействии экипажа.

Грузовое судно Rhodanus длиной примерно 90 м с семью членами экипажа на борту потерпело крушение на входе в пролив Бонифацио в ночь на 13 октября 2019 года. По данным французской префектуры, судно отклонилось от курса и, несмотря на многократные предупреждения корсиканских и итальянских морских служб, на протяжении 50 минут шло в сторону берега. После столкновения со скалами груженое рулонами стали судно не затонуло, но опустилось на дно. В результате инцидента никто не пострадал, утечки топлива не произошло.

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