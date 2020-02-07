Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью при крушении вертолета в Татарстане депутата от "Единой России", зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрата Хайруллина.

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех это огромная невосполнимая потеря", - написал он в пятницу в Facebook.

По данным МЧС РФ, вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района. В установленное время он не прибыл в пункт назначения.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища в Татарстане в 6 км от берега. Пилот пытался совершить вынужденную посадку, но вертолет упал и получил разрушения. На борту был один пилот и два пассажира, включая Хайруллина, пилот и второй пассажир получили травмы.