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Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане

Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам погиб при крушении вертолета в Татарстане

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов выразил соболезнования в связи с гибелью при крушении вертолета в Татарстане депутата от "Единой России", зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрата Хайруллина.

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"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех это огромная невосполнимая потеря", - написал он в пятницу в Facebook.

По данным МЧС РФ, вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района. В установленное время он не прибыл в пункт назначения.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища в Татарстане в 6 км от берега. Пилот пытался совершить вынужденную посадку, но вертолет упал и получил разрушения. На борту был один пилот и два пассажира, включая Хайруллина, пилот и второй пассажир получили травмы.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссияХайруллин, Айрат НазиповичКрушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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