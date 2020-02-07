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Китайская вирусная пневмония

ВОЗ призвала к рациональному использованию средств защиты от коронавируса

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что спрос на них вырос в 100 раз

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество к рациональному использованию средств индивидуальной защиты в условиях вспышки коронавируса 2019-nCoV. Выступая в пятницу на пресс-конференции в Женеве, Гебрейесус сообщил, что увеличение спроса на эти средства, включая медицинские маски, достигает 100-кратного показателя.

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"Спрос до 100 раз выше обычного, а цены до 20 раз выше", - сказал он. "Эта ситуация усугубилась из-за ненадлежащего использования средств индивидуальной защиты вне лечебных учреждений", - отметил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что приоритетом является обеспечение медицинскими масками работников сферы здравоохранения. "Второй приоритет", по его словам, - это предоставление масок "больным людям и тем, кто за ними ухаживает". "Мы призываем страны и компании работать вместе с ВОЗ, чтобы обеспечить справедливое и рациональное использование материалов и достижение баланса на рынке", - сказал Гебрейесус.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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