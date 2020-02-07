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Власти Праги хотят назвать площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова

Официальная церемония переименования, как планируется, пройдет 27 февраля

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэрия Праги намерена назвать площадь "Под каштанами", на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, именем Бориса Немцова. Об этом заявил в пятницу мэр Праги Зденек Гржиб.

"Предполагаю, что мы [на заседании Городского совета] будем об этом голосовать 24 февраля, - приводит его слова издание Aktualne. - Мы хотим провести торжественную церемонию открытия [новых табличек с названием площади] в годовщину убийства Бориса Немцова".

Официальная церемония переименования, как планируется, пройдет 27 февраля - в день пятой годовщины убийства Немцова.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Теги
ЧехияРоссияНемцов, Борис Ефимович
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