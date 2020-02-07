Российские юристы открыли в Женеве первый учебный год академии международного права

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Торжественное открытие первого учебного года Швейцарской академии международного права, созданной общественной организацией "Ассоциация юристов России" (АЮР) и рядом российских вузов, состоялось в пятницу в Женеве. Она будет готовить специалистов по программам бакалавриата и магистратуры, а на базе академии будет действовать международное представительство АЮР.

"Это - уникальная академия, у нас таких не было. Это институт международного права, который на постоянной основе будет здесь работать, - заявил ТАСС сопредседатель АЮР Сергей Степашин. - Получены все документы, в том числе регистрация в кантоне Женева". Актуальность подготовки высококвалифицированных кадров юристов-международников, отметил он, связана с тем, что "сегодня почти по всем позициям идет, что называется, наезд на нашу страну: это, в частности, сфера спортивного и международного права". Собеседник агентства напомнил в этой связи о попытках "забвения Нюрнбергского процесса", а также о давлении на иностранные компании, участвующие в строительстве "Северного потока - 2". "Нам не хватает серьезнейших специалистов в сфере международного права", - сказал Степашин, обратив внимание на тот факт, что, например, по делам, связанным с WADA и РУСАДА, приходится обращаться к зарубежным юристам. По словам сопредседателя АЮР, очень отрадно видеть присутствие на церемонии начала учебного года академии юристов из стран БРИКС - Бразилии и Индии. Эти страны готовы уже со следующего года направлять на учебу своих студентов.

В своем выступлении на торжественной церемонии Степашин отметил важное значение открытия в Женеве представительства АЮР. Оно будет заниматься взаимодействием с международными организациями и экспертной деятельностью, оказывать бесплатную юридическую помощь соотечественникам за рубежом, проводить круглые столы и конференции для российских юристов.

В торжественной церемонии приняли участие посол России в Швейцарии Сергей Гармонин и постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов. В приветственном слове Гатилов назвал создание академии большим совместным достижением. Он выразил надежду, что этот проект "будет продолжать развиваться, и это особенно важно в нынешней непростой международной обстановке". Дипломат обратил внимание на "попытки некоторых стран строить международные отношения на правилах, которые они сами устанавливают, а не на международном праве и договоренностях".

Площадка сотрудничества

Как заявил ТАСС президент Ассоциации юристов Индии Прашант Кумар, академия даст возможность студентам и профессионалам из стран БРИКС изучать различные системы права и лучше "узнавать и понимать друг друга". "В этом состоит полезность этой площадки", - отметил он. Он напомнил, что сейчас индийские студенты едут учиться в Великобританию и другие страны, тогда как академия в Женеве "является уникальной и открывает иные возможности, которые очень ценны". "Это важная площадка сотрудничества", - резюмировал он. В свою очередь генеральный секретарь комитета по международным делам Бразильской ассоциации юристов Бруно Барата в беседе с корр. ТАСС напомнил, что на страны БРИКС приходится почти 40% работников в мире. "Уверен, что возможность обучаться за рубежом - это наилучший шанс расширить свою будущую деятельность на весь мир", - сказал он.

Ректор академии, заведующий кафедрой адвокатуры МГИМО Алексей Клишин подчеркнул в выступлении, что студенты, обучающиеся в Женеве, являются "частью российского юридического сообщества". "Это аванпост нашей юридической науки и образования", - констатировал он.

Среди задач академии - подготовка специалистов со знанием не только международного права, но и иностранных языков. Она реализует, в частности, программу "двойного диплома" бакалавриата по направлению "Международное право и сравнительное правоведение", по которой сейчас обучаются студенты МГИМО МИД России и Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).