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75-летие Победы
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Лавров заявил, что Россия ждет Мадуро на торжествах 9 мая в Москве

Глава МИД РФ также отметил, что в марте исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Россия с нетерпением ждет президента Венесуэлы Николаса Мадуро на параде в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Мы с нетерпением ждем президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что в марте этого года исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. "Мы договорились достойно отметить этот юбилей", - добавил он.

Теги
Мадуро, НиколасЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия75-летие Победы
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