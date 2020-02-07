Представитель ОБСЕ призвал к дальнейшим обсуждениям украинского законопроекта о СМИ

ТАСС, 7 февраля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины продолжить обсуждение спорного законопроекта о медиа с журналистским сообществом и международными организациями. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте ОБСЕ по итогам прошедшего с 4 по 7 февраля визита Дезира в Киев.

"Я понимаю, что необходимо бороться с дезинформацией, особенно в связи с конфликтами, которые в настоящее время протекают на Украине и вокруг нее. Однако законопроект [о медиа] в том виде, в котором он существует сейчас, может привести к вмешательству государства в содержание информационных материалов и журналистскую деятельность", - отметил Дезир. "Главными союзниками в борьбе с дезинформацией являются сами украинские журналисты, поэтому любая стратегия должна выстраиваться на основе консультаций с ними", - добавил он.

Представитель ОБСЕ также подчеркнул, что законопроект стал важным шагом в области регулирования средств массовой информации на Украине, но его содержание должно способствовать развитию "плюрализма, независимости и свободы СМИ" в стране.

В конце декабря Министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа, который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России.