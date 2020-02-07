Пенс отметил открытость Китая в вопросах, касающихся вспышки коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Китай "продемонстрировал беспрецедентную открытость" в вопросах, касающихся вспышки коронавируса и США готовы оказать помощь в решении этой проблемы. Об этом заявил в пятницу в интервью телекомпании CNBC вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы считаем, что Китай продемонстрировал беспрецедентный уровень открытости не только по отношению к США, но и ко всему миру, - заявил он. - В ходе состоявшейся накануне беседы президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали перспективы расширения сотрудничества, они обсуждали роль Всемирной организации здравоохранения. Весьма печально, что вспышка коронавируса привела к гибели людей, повлияла на граждан Китая и на США, где число заболевших, к счастью, оказалось невелико. Но мы готовы работать вместе с Китаем с тем, чтобы оказать им всю возможную помощь, и президент Трамп ясно заявил об этом в беседе с председателем КНР".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.