В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

ТАСС, 7 февраля. Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд).

По данным агентства, ответчиками по иску выступают сам Иран, его духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В тексте иска содержится предположение, что крушение самолета было "намеренным и сознательным актом терроризма".

Имя ведущего истца не раскрывается, поскольку, как считают заявители, "для его иранской семьи будет создан риск вреда для здоровья или смерти со стороны иранского режима".