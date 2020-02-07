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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Имя ведущего истца не раскрывается
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Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

ТАСС, 7 февраля. Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд).

По данным агентства, ответчиками по иску выступают сам Иран, его духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В тексте иска содержится предположение, что крушение самолета было "намеренным и сознательным актом терроризма".

Имя ведущего истца не раскрывается, поскольку, как считают заявители, "для его иранской семьи будет создан риск вреда для здоровья или смерти со стороны иранского режима".

Теги
КанадаИранХаменеи, АлиКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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