МЧС России планирует направить в КНР средства индивидуальной защиты и медпрепараты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. МЧС России планирует направить в субботу в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.

"Вылет самолета Ил-76 с гуманитарным грузом запланирован на 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское. В КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Формирование гуманитарного груза из Московской, Тверской и Воронежской областей началось 6 февраля. Помощь Китаю оказывается по поручениям президента Владимира Путина и правительства России.

Как пояснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Россия направит в Китай в качестве гуманитарной помощи 2 млн медицинских масок.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область было доставлено 144 человека - россияне, а также граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.