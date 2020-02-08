Автомотоклуб ФСО проведет мотокросс на приз имени Чкалова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Автомобильно-мотоциклетный клуб Федеральной службы охраны (ФСО) проведет в Подмосковье в субботу мотокросс на приз имени Валерия Чкалова. Как сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО, в соревнованиях примут участие 265 спортсменов из 11 регионов России, среди них - четыре девушки.

"Мотокросс на приз Чкалова - соревнования с весьма давней историей, впервые они были организованы в 1939 году в память о погибшем в 1938 году при выполнении полета на истребителе Чкалове, с тех пор проходят регулярно", - отметили в ФСО. Герой Советского Союза Чкалов был не только легендарным летчиком, совершившим первый беспосадочный перелет через Северный полюс, но и мотоциклистом. Он возглавлял мотопробеги, был судьей различных гонок и одним из инициаторов развития мотокросса в СССР. Поэтому в его честь назван самый масштабный на территории РФ мотокросс.

По словам специалистов, "отличительной особенностью Чкаловского мотокросса является то, что это командная гонка, зачет производится по последнему финишировавшему гонщику из состава команды". Соревнования проводятся в нескольких категориях, среди которых - заезды на мотоциклах с шинами с шипами и без, на мотоциклах с колясками.

Главным призом станет большая керамическая ваза с портретом Валерия Чкалова, изготовленная в 1939 году. Она хранится в Зале славы и истории ФСО в Кремле. На время проведения мотокросса Автомотоклуб ФСО выставляет вазу на подиуме и по окончании соревнования символически вручает победившей команде. Призеры соревнований получат кубки, медали и денежные призы. Организатор соревнований дополнительно награждает специальными денежными призами команды, все спортсмены которых выступают на мотоциклах отечественного производства или собранных на территории РФ, что подтверждается технической комиссией.