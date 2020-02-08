Умер французский писатель Пьер Гийота

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Французский писатель-романист Пьер Гийота умер в Париже в ночь на пятницу в возрасте 80 лет. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил бывший министр культуры и образования Франции Жак Ланг.

"Я с огромным горем узнал о смерти моего дорогого друга Пьера Гийота, - отметил он. - Истинный виртуоз, поэт, владеющий словом, был уникальным мастером, решительным и требовательным. Добрый, живой <...>, его все волновало".

Самые известные произведения Гийота - "Могила для 500 000 солдат" (1967) и "Эдем. Эдем. Эдем" (1970). Романы писателя часто критиковались за чересчур откровенные сцены. Роман "Эдем. Эдем. Эдем" был признан во Франции порнографическим и запрещен для рекламы и продажи несовершеннолетним на протяжении многих лет.

Действующий министр культуры Франции Франк Риестер, комментируя смерть писателя, отметил мастерское использование Гийота французского языка, способность выражать на нем все, "вплоть до страданий, жизни и красоты тел".

В 2018 году Гийота стал лауреатом литературной премии Медичи.