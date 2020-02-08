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Посол РФ призвал дипломатов США помнить о необходимости работать в созидательных целях

Анатолий Антонов выступил во время церемонии возложения цветов к могиле дипломата Александра Бодиско
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© Антон Чудаков/ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов призвал в пятницу американских дипломатов помнить о необходимости оставить следующим поколениям более высокий уровень отношений и работать в созидательных целях. С такими словами он выступил во время церемонии возложения цветов к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско. По сложившейся традиции он отдал дань памяти своему предшественнику в канун Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

"Призываем наших американских коллег помнить, что мы должны оставить последующим поколениям более высокий уровень отношений и работать в созидательных целях. Именно это потомки будут считать нашей заслугой, а не попытки вашингтонских политиканов "сколотить" сомнительный капитал на конфронтации с Россией в образе нового геополитического врага", - подчеркнул Антонов.

"Тем не менее приятно вспоминать те славные страницы в истории наших двух стран, когда их объединяли теплые и открытые отношения. Не сомневаюсь, что наши столь близкие - соседние - народы ждет в будущем эпоха дружественного и партнерского взаимодействия", - добавил посол.

Он подчеркнул, что со времен Бодиско основная задача российской дипмиссии в Вашингтоне не изменилась и заключается в развитии конструктивного диалога между двумя странами. "Эта задача, как и отстаивание интересов России, объединяет нас с предшественниками, обязывает равняться на лучших из них, придает сил и уверенности в успехе", - заявил глава диппредставительства РФ.

О Бодиско и его эпохе

Антонов возложил венок к подножию обелиска, который установлен на могиле Бодиско на кладбище Оук-Хилл в историческом районе столицы США Джорджтауне. В этом некрополе, появившемся в середине XIX века, погребен целый ряд видных американских политических деятелей, военачальников, крупных предпринимателей и филантропов.

"За время, проведенное в США, Александру Андреевичу удалось сделать очень много для развития отношений между Российской империей и Америкой. Он поддерживал плодотворные отношения с американскими лидерами, представителями государственного департамента, Конгресса и других правительственных структур", - рассказал Антонов. Он напомнил, что принадлежавший Бодиско дом в Джорджтауне до сих пор носит его имя, "являясь замечательным примером русской географии Вашингтона и популярной туристической достопримечательностью". "Годы с момента образования американского государства и вплоть до середины XIX века являются временем сближения Россия и США. Активно развивалась торговля", - добавил глава российской дипмисии.

Бодиско родился в октябре 1786 года. Чрезвычайным посланником и полномочным министром в США его назначили 16 марта 1837 года. В 1840 году Бодиско женился в Вашингтоне на 16-летней американке Хэрриет Уильямс. Дом, который он приобрел в подарок невесте, существует в Джорджтауне до сих пор. По стечению обстоятельств впоследствии в этом трехэтажном особняке проживал, среди прочих, Джон Керри, в том числе в бытность госсекретарем США (2013-2017).

На свадьбе Бодиско и Уильямс присутствовал 8-й президент США Мартин Ван Бурен и члены его кабинета. По свидетельству местного историка Кэнден Арсиньеги, написавшей несколько лет назад книгу про знаменитых обитателей Джорджтауна, брак Бодиско и Уильямс, несмотря на большую разницу в возрасте между ними, был "явно счастливым". "У них родилось 7 детей за 14 лет!" - отметила Арсиньега.

В общей сложности Бодиско оставался российским послом в США в течение 17 лет, установив рекорд пребывания на этом посту, который был превзойден только в советское время Анатолием Добрыниным.

Бодиско умер в январе 1854 года.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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