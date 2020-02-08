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Китайская вирусная пневмония
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Число умерших от коронавирусной пневмонии в китайской провинции Хубэй выросло до 699

Число инфицированных в провинции достигло 24 953

ТАСС, 8 февраля. Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 81: умерли 699 заразившихся жителей. Об этом говорится в субботу в сообщении регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

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По его данным, число инфицированных в провинции достигло 24 953, увеличившись на более чем 2,8 тыс. человек. Как уточняется в сообщении комитета, в общей сложности выздоровели и были выписаны 1 115 человек - их количество за сутки увеличилось на 298.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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