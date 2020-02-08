Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722

ТАСС, 8 февраля. Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722. Об этом сообщает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР. По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели.
Всего, по данным государственного комитета, на территории Китая зарегистрированы 31 774 случая заражения инфекцией.
Ранее китайские власти сообщали о 637 умерших, 1540 выздоровевших и совокупно 31 211 подтвержденных случаях инфицирования.