Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722

ТАСС, 8 февраля. Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722. Об этом сообщает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР. По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели.