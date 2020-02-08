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Китайская вирусная пневмония
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Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722

Выздоровели 2050 человек
Описание
© China Daily via REUTERS

ТАСС, 8 февраля. Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722. Об этом сообщает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР. По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели.

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Всего, по данным государственного комитета, на территории Китая зарегистрированы 31 774 случая заражения инфекцией.

Ранее китайские власти сообщали о 637 умерших, 1540 выздоровевших и совокупно 31 211 подтвержденных случаях инфицирования.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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