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Китайская вирусная пневмония

Еще у троих пассажиров круизного судна в Японии обнаружен коронавирус

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 64
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© EPA-EFE/JIJI PRESS

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама. Об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 64. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется. В ближайшее время их должны эвакуировать с судна и доставить в медицинские учреждения.

Всего, по данным Минздрава, на судне находятся около 3,7 тыс. человек - граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 34,5 тыс., более 700 человек умерли от заболевания, выздоровели более 2 тыс.

Теги
ЯпонияРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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