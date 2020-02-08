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Китайская вирусная пневмония

Власти Сингапура ужесточили правила въезда иностранцев, побывавших в Китае

В частности, иностранцы, имеющие разрешения на работу, члены их семей за три дня до планируемого пересечения границы должны получить разрешения от Министерства людских ресурсов страны

СИНГАПУР, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура ужесточили правила въезда в страну иностранцев, имеющих право постоянного проживания в республике и побывавших в Китае за последние две недели. Новые требования вступают в силу с субботы, сообщается в распространенном заявлении Министерства людских ресурсов.

В частности, "иностранцы, имеющие разрешения на работу, члены их семей за три дня до планируемого пересечения границы с Сингапуром должны получить разрешения от ведомства", - указывается в сообщении. Соответствующее письмо, отметили в министерстве, "направляет работодатель, который также будет нести ответственность за оборудование мест, куда будут помещаться на карантин его сотрудники". Это может быть арендуемая квартира с обязательным подтверждением от владельцев, оплаченный номер в гостинице или же изолированные помещения в производственных общежитиях.

В министерстве также подчеркнули, что сотрудники, возвращающиеся из Китая, на протяжении двух недель должны уходить в оплачиваемый отпуск, при этом власти будут компенсировать работодателям вынужденное отсутствие работников. Глава ведомства Джозефина Тео 3 февраля рассказала, что более 30 тысяч граждан Китая, имеющих разрешение на работу в Сингапуре, до сих пор не вернулись в республику из городов КНР, куда они отправились на празднование Нового года по лунному календарю в конце января.

Сингапур с 1 февраля запретил временный или транзитный въезд в страну гражданам КНР, а также иностранцам, побывавшим в Китае. Однако имеющие разрешения на постоянное проживание могли свободно возвращаться из Китая.

На сегодняшний день в городе-государстве отмечено 33 инфицированных вирусом 2019-nCoV, двое находятся в критическом состоянии. Власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующий объявлению пандемии в стране.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 34,5 тыс., более 700 человек умерли от заболевания, выздоровели более 2 тыс.

Теги
СингапурКитайКитайская вирусная пневмония
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