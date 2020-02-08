Royal Carribean запретила гражданам КНР путешествовать на своих лайнерах

ТАСС, 8 февраля. Американская туристическая компания Royal Carribean запретила всем гражданам Китая путешествовать на борту своих круизных лайнеров в связи с вызванной вирусом 2019-nCoV вспышкой пневмонии. Об этом в пятницу сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

"В феврале 2020 года любой владелец паспорта КНР, Гонконга или Макао не сможет пользоваться нашими лайнерами вне зависимости от места жительства", - говорится в сообщении.

Компания также предупредила о дополнительных проверках для гостей, посещавших материковый Китай, Гонконг или Макао за последние 15 дней, и пассажиров с симптомами, похожими на грипп.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс.