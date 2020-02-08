Число случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 26

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 февраля. /ТАСС/. Еще два случая заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV подтверждены за последние сутки в Гонконге. Их общее число здесь возросло до 26, сообщили местные органы здравоохранения. Этот список пополнили мужчины, которые в последнее время бывали в городах континентального Китая.

Между тем с субботы в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая. Мера коснется жителей континентальной части Китая, самих гонконгцев и иностранцев, включая тех, кто посещал КНР за последние две недели. Местные жители смогут провести карантин в своих квартирах, туристы - в отелях или выделенных правительством помещениях.

Власти предупредили, что нарушителям карантинного режима может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.). Карантинные меры не будут распространяться на сотрудников транспортных компаний, занимающихся регулярной доставкой грузов и продовольствия из материкового Китая.

Ранее из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы.

Власти Гонконга временно закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с континентальным Китаем кроме КПП Shenzhen Bay и на мосту Гонконг - Чжухай - Макао. Международный аэропорт Чек Лап Кок работает в условиях резкого сокращения количества рейсов в города Китая и Юго-Восточной Азии.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс.