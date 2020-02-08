В ОНФ раскритиковали порядок Минздрава о ввозе незарегистрированных психотропных лекарств

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выдвинули ряд замечаний к разработанному Минздравом РФ порядку ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОНФ.

Ранее Минздрав на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовал проект постановления, которым определяется порядок ввоза в Россию незарегистрированных психотропных или наркотических препаратов. В частности, устанавливается, что решение о закупке лекарств принимается врачебной комиссией медучрежления по жизненным показаниям конкретного пациента.

"Предлагаемый порядок распространяется только на наркотические и психотропные лекарственны препараты. На самом деле, потребность в незарегистрированных препаратах намного шире. Так, у многих детей, получающих паллиативную медицинскую помощь, существует потребность в незарегистрированных лекарствах, не являющихся наркотическими или психотропными", - указала эксперт проекта ОНФ "Регион заботы", юрист Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анастасия Жданова.

По ее мнению, еще одним недостатком документа является то, что разрешение на закупку незарегистрированных препаратов выдается только после установки диагноза пациенту. "Такая схема делает срок с момента, когда у пациента определены показания к применению незарегистрированного препарата, до фактического получения им препарата очень долгим", - сказала она.

"Кроме того, обозначенный в документе порядок не регулирует использование незарегистрированных лекарственных препаратов пациентами, которые получают помощь в стационарах, не решает остро стоящую проблему централизованного обеспечения такими препаратами онкологических пациентов", - привели в пресс-службе мнение экспертов ОНФ.

При этом отмечаются и преимущества проекта приказа, одним из которых является отказ от практики, когда заключение о назначении препаратов принимает консилиум врачей федеральной медицинской организации.

Потребность в препаратах

Представители общественных организаций заявляли, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, оценивают число нуждающихся профильные национальные медицинские исследовательские центры. Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум").

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, а также для тех родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.