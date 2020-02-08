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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Ухане умер гражданин Японии, которого там лечили от коронавируса

Это первый случай смерти японского гражданина от коронавируса

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Гражданин Японии умер в китайском Ухане, где он был госпитализирован и проходил лечение. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По данным МИД Японии, мужчина был госпитализирован в Ухане с подозрением на пневмонию, вызванную новым вирусом 2019-nCoV. Это первый случай смерти японского гражданина от коронавируса.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тыс., более 700 человек умерли, выздоровели свыше 2 тыс.

Теги
ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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