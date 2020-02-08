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Китайская вирусная пневмония

Власти Тюменской области сообщили о состоянии эвакуированных из КНР в Тюмень

Ни у кого температуры нет, они в стабильном состоянии, рассказала директор департамента здравоохранения региона

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Состояние эвакуированных граждан из китайской провинции Хубэй в Тюмень стабильно, температуры ни у кого нет. Об этом в субботу сообщила журналистам директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

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Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень 144 россиян, граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. 6 февраля троих госпитализировали в боксы отделения инфекционного отделения в связи с повышением температур, признаков коронавируса не выявлено.

"Ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо. Ни у тех, кто в санатории на карантине, ни у тех, кто находится в инфекционной больнице, температуры нет", - сообщила она.

Лечебно-реабилитационный центр, куда доставили эвакуированных из Китая, находится в 28 километрах от Тюмени, расположен в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается. Эвакуированным детям раздали игрушки, пластилин, карандаши, фломастеры, развивающие игры, взрослым - шахматы и шашки, книги. Также всем вручены сим-карты.

Теги
РоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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