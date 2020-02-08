{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Власти Санья обеспечат бесплатной страховкой задействованных в борьбе с коронавирусом

Бесплатная страховка распространяется на медработников, госслужащих, сотрудников полиции и других граждан, задействованных "в первых рядах" в борьбе с пневмонией, вызванной новым коронавирусом

САНЬЯ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Власти китайского города-курорта Санья в южной провинции Хайнань обеспечат страховкой на сумму 500 тыс. юаней (около $72,5 тыс.) каждого, задействованного на передовой борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте правительства города.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"7 февраля департамент по контролю и управлению страхованием Санья совместно с комитетом по делам здравоохранения города приняли решение о бесплатном предоставлении страховки на сумму 500 тыс. юаней сроком на один год всем работникам, задействованным на передовой борьбы с коронавирусом", - говорится в заявлении.

Как уточняется, бесплатная страховка распространяется на медицинских работников, государственных служащих, сотрудников полиции и других граждан, задействованных "в первых рядах" в борьбе с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Как подчеркивается в сообщении, "перечисленные лица подвержены особому риску заражения, а также переутомлению".

По данным на утро субботы, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 31,7 тыс., 722 человека умерли, выздоровели 2050. Наибольшее количество зараженных в Китае - в центральной провинции Хубэй (24 953), где впервые была зафиксирована вспышка заболевания. В провинции Хайнань подтверждено 124 случая заболевания, 11 человек выздоровели.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
Медведев выразил соболезнования семье депутата Хайруллина
Председатель партии "Единая Россия" назвал Айрата Хайруллина ярким и неординарным человеком
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС