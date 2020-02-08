Власти Санья обеспечат бесплатной страховкой задействованных в борьбе с коронавирусом

САНЬЯ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Власти китайского города-курорта Санья в южной провинции Хайнань обеспечат страховкой на сумму 500 тыс. юаней (около $72,5 тыс.) каждого, задействованного на передовой борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте правительства города.

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"7 февраля департамент по контролю и управлению страхованием Санья совместно с комитетом по делам здравоохранения города приняли решение о бесплатном предоставлении страховки на сумму 500 тыс. юаней сроком на один год всем работникам, задействованным на передовой борьбы с коронавирусом", - говорится в заявлении.

Как уточняется, бесплатная страховка распространяется на медицинских работников, государственных служащих, сотрудников полиции и других граждан, задействованных "в первых рядах" в борьбе с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Как подчеркивается в сообщении, "перечисленные лица подвержены особому риску заражения, а также переутомлению".

По данным на утро субботы, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 31,7 тыс., 722 человека умерли, выздоровели 2050. Наибольшее количество зараженных в Китае - в центральной провинции Хубэй (24 953), где впервые была зафиксирована вспышка заболевания. В провинции Хайнань подтверждено 124 случая заболевания, 11 человек выздоровели.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.