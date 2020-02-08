Около 90 молодых ученых получили премии правительства Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы в преддверии Дня науки наградили премиями 87 молодых ученых, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году мы вручили 50 премий 87 молодым ученым, работающим в научных учреждениях Москвы. Лауреатов премии мы отобрали по конкурсу из 837 заявок от более чем тысячи человек. Мы поддерживаем молодых ученых, понимая, что их идеи и разработки в будущем могут стать основой для развития городских инноваций. Для них в 2013 году мы приняли решение учредить премию правительства Москвы", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

По ее словам, власти отмечают интерес ученых к участию в конкурсе, количество лауреатов премии увеличилось более чем в семь раз за шесть лет ее проведения - с 12 до 87 человек, а количество заявок выросло с 254 до 837. Сумма премий для ученых в этом году была увеличена по сравнению с прошлым - лауреаты получили 2 млн рублей вместо 1,5 млн.

На награду могут претендовать аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно. Премии вручают за исследования в области математики, химии, физики, биологии и других наук, за разработки в сфере биотехнологий, авиационной и космической техники, городской инфраструктуры и прочих сферах.

День российской науки, который был учрежден указом президента России Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 года, отмечается ежегодно 8 февраля.