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Двое детей, доставленных из Сирии в Россию, вернулись в Астрахань с отцом

Власти региона обещали оказать поддержку семье в реабилитации

АСТРАХАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Двое из 26 детей, ранее доставленных из Сирии в Москву, вернулись в субботу домой в Астрахань, сообщил ТАСС их отец.

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В пятницу, 7 февраля, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию возвращены 26 детей в возрасте от двух до 17 лет. Сообщалось, что двое из них - девочки 2011 и 2013 годов рождения из Астраханской области - вернутся на родину и будут жить там с отцом. По словам папы девочек, они родились в России, являются гражданами РФ и имеют все необходимые документы, в Сирию их тайно вывезла мама после развода. Все привезенные в РФ дети вместе с родственниками временно находились в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья (НМИЦ).

"Только что сел самолет, мы в Астрахани. Нас отпустили, в целом с девочками все в порядке. Настроение отличное, нас должны встретить бабушка, сестра", - сказал папа девочек.

Он уточнил, что власти региона обещали оказать поддержку семье в реабилитации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области, папу с дочками также должны встретить представители регионального министерства социального развития и труда.

Накануне глава Астраханской области Игорь Бабушкин дал поручение областному министру социального развития и труда Олегу Петелину предоставить девочкам и их родным помощь в реабилитации и обеспечить психологическую поддержку.

В Сирии находятся десятки детей россиян, воевавших на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" либо заключавших браки с боевиками. В 2017 году террористы стали отправлять таких детей в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы пополнить свои ряды. С 2017 года уполномоченный по правам ребенка в РФ вместе с рядом ведомств ведет работу по возвращению детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта.

Теги
СирияРоссияАстраханская область
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