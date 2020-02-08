Путин поздравил РУДН с 60-летием

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН) с шестидесятилетием со дня основания вуза. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Ровно 60 лет назад РУДН гостеприимно распахнул свои двери для молодых людей, приехавших в Москву из только что завоевавших независимость государств Азии, Африки и Латинской Америки, и стал для них поистине родным домом. Уверен, что многие выпускники с теплотой вспоминают годы учебы в нашей стране, своих преподавателей и товарищей", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что университет за прошедшее время подготовил десятки тысяч квалифицированных кадров во множестве сфер от экономики до филологии. "(РУДН) внес уникальный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и культур", - подчеркнул он.

Глава государства выразил радость в связи с тем, что университет высоко держит планку, оставаясь одним из лучших вузов РФ. "(РУДН) объединяет своей благородной миссией талантливую, инициативную, целеустремленную молодежь из разных стран, открытую для прогрессивных идей и реализации современных программ и проектов", - отметил президент, пожелав коллективу успехов, удачи и всего самого доброго.

Российский университет дружбы народов (РУДН) - один из крупнейших в России учебно-научных центров. 5 февраля 1960 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об образовании в Москве Университета дружбы народов (УДН). Со дня своего основания университет является международно-ориентированным вузом.

Среди известных выпускников университета - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, общественный деятель Ирина Хакамада, депутат Госдумы РФ Григорий Балыхин.