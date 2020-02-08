{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил РУДН с 60-летием

Президент отметил, что университет подготовил десятки тысяч квалифицированных кадров во множестве сфер

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН) с шестидесятилетием со дня основания вуза. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Ровно 60 лет назад РУДН гостеприимно распахнул свои двери для молодых людей, приехавших в Москву из только что завоевавших независимость государств Азии, Африки и Латинской Америки, и стал для них поистине родным домом. Уверен, что многие выпускники с теплотой вспоминают годы учебы в нашей стране, своих преподавателей и товарищей", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что университет за прошедшее время подготовил десятки тысяч квалифицированных кадров во множестве сфер от экономики до филологии. "(РУДН) внес уникальный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и культур", - подчеркнул он.

Глава государства выразил радость в связи с тем, что университет высоко держит планку, оставаясь одним из лучших вузов РФ. "(РУДН) объединяет своей благородной миссией талантливую, инициативную, целеустремленную молодежь из разных стран, открытую для прогрессивных идей и реализации современных программ и проектов", - отметил президент, пожелав коллективу успехов, удачи и всего самого доброго.

Российский университет дружбы народов (РУДН) - один из крупнейших в России учебно-научных центров. 5 февраля 1960 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об образовании в Москве Университета дружбы народов (УДН). Со дня своего основания университет является международно-ориентированным вузом.

Среди известных выпускников университета - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, общественный деятель Ирина Хакамада, депутат Госдумы РФ Григорий Балыхин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
Медведев выразил соболезнования семье депутата Хайруллина
Председатель партии "Единая Россия" назвал Айрата Хайруллина ярким и неординарным человеком
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС