Онколог рассказал о способах снизить риск заболевания раком

ТАСС, 8 февраля. Для профилактики онкологических заболеваний необходимо в первую очередь регулярно посещать врачей. Об этом в интервью "Российской газете" (РГ) рассказал заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

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"Чтобы снизить риск, нужно, прежде всего, показываться доктору", - отметил врач, отвечая на вопрос о том, что может снизить риск заболевания раком. Он напомнил, что в России действуют программы скрининговых обследований, направленные на выявление онкологических заболеваний, а также программы диспансеризации. "Это [прохождение профилактических обследований] позволяет выявить предопухолевые патологии <...> и начать профилактику и выявить болезнь на ранних стадиях", - сказал Дорофеев.

Врач информировал, что универсального перечня изменений в состоянии здоровья, на которые стоит обратить внимание, не существует, добавив, что при каждой локализации болезни существуют определенные симптомы. "В любом случае, если почувствовали, что что-то неладное со здоровьем, нужно обратиться к врачу, можно - к участковому терапевту", - порекомендовал он.

В ответ на вопрос о том, как часто необходимо посещать врача при отсутствии видимых проблем, Дорофеев заметил, что единого графика диагностических процедур не существует. При этом он уточнил, что "мужчинам нужно показываться урологу раз в год и периодически обследовать легкие раз в год после 40 лет", а женщинам следует "раз в полгода проходить осмотр гинеколога и маммолога".

Онколог заверил, что нет конкретных продуктов, способных вызывать рак, которые противопоказаны всем людям. Однако, по его словам, мясные изделия все же могут вызывать рак кишечника, потому что при переваривании такой пищи образуются опасные канцерогены.

"Не рекомендуется кофе в больших количествах при мастопатии, много шоколада, вино - только в умеренных дозах", - поделился он.

Роспотребнадзор о раке

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Роспотребнадзор - в начале февраля отметила, что регулярные обследования и здоровый образ жизни помогают снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний, в том числе онкологических. При этом в ведомстве отметили, что здоровый образ жизни не гарантирует 100-процентную защиту от онкозаболеваний, и в этом случае на помощь приходит ранняя диагностика. Ведомство также рекомендует не пренебрегать прививками против вирусов, способствующих появлению онкозаболеваний.

По данным Роспотребнадзора, самыми распространенными видами рака в мире являются рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы, кожи (не меланома) и рак желудка.