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В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

Еще один ребенок пострадал в результате инцидента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Двое детей провалились под лед в Тосненском районе Ленинградской области, один из них погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"Двое детей провалились под лед. Один ребенок скончался, спасатели выехали к месту. Доставили детей очевидцы происшествия", - сказал собеседник агентства.

Возраст детей и состояние второго ребенка уточняются.

ГУ МЧС по Ленинградской области призывает в случае происшествий незамедлительно звонить по телефону "101", а родителей просит усилить контроль за детьми.

Теги
РоссияЛенинградская область
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