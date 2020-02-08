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Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане

Медведев выразил соболезнования семье депутата Хайруллина

Председатель партии "Единая Россия" назвал Айрата Хайруллина ярким и неординарным человеком

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким депутата Государственной думы Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета в Татарстане, сообщила пресс-служба "Единой России".

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"Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Айрата Назиповича. Яркий, неординарный, человек, он смог неоднократно проявить свой талант - талант бизнесмена, талант политика", - отмечается в телеграмме председателя "Единой России".

"Добрая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его семьи, коллег и друзей", - говорится в сообщении.

Прощание с Хайруллиным проходит в субботу в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани.

По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, вертолет был обнаружен 7 февраля в 17:30 мск вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. В результате удара о землю он получил значительные повреждения. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Хайруллин погиб на месте ЧП.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКрушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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