Новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из Китая в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"За период мониторинга выявлено 668 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 61 заболевших - респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 53 - грипп А, 33 - грипп В, 21 - парагрипп, 1 - стафилококк, 1 - микоплазма, в 19 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 38-х заболевших микстинфекция. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано.", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) под медицинским наблюдением находятся 92 гражданина КНР, имеющих вид на жительство в России.