В Японии вылечили первого гражданина страны, заразившегося новым коронавирусом

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Первый гражданин Японии, который заразился коронавирусом нового типа на территории страны, был в субботу выписан из больницы. Об этом сообщило агентство Kyodo .

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Отмечается, что 60-летний водитель туристического автобуса, который в конце января был госпитализирован в префектуре Нара, прошел курс лечения и был благополучно выписан из больницы. Этот случай был первым на территории Японии, когда передача болезни произошла от человека к человеку - мужчина был шофером автобуса, на котором передвигались туристы из китайского города Ухань.

В настоящее время на территории Японии выявлено 89 случаев заражения новым коронавирусом, включая 64 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на двухнедельном карантине в порту города Иокогама.