Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийстве ветеранов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тест на детекторе лжи (полиграфе) доказал правдивость заявлений медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя для ветеранов войн о непричастности к убийствам пациентов. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вчера вызвал всплеск пост о том, что якобы врач-анестезиолог отключает ветеранов войны от аппаратов искусственной вентиляции легких. Этот пост вчера практически весь день висел в топе. В результате кировские коллеги подняли всю документацию, нашего коллегу, медицинского работника пропустили через детектор лжи и когда все опровергли, как в старой пословице: "ложечка нашлась, а осадочек остался". Потому что та новость ушла в топ, а [новость] о том, что никто не виноват, прозвучала внезапно", - сказал он на заседании общего собрания ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений".

Ранее на одном из интернет-форумов пользователь, представившийся медбратом-анестезистом, признался в убийстве пациентов. Мужчина заявил, что отключает аппараты искусственной вентиляции легких. В подтверждение своих слов он приложил фотографию рабочего костюма и бейджа. Благодаря этому интернет-пользователи сумели раскрыть личность медицинского работника. Региональные Минздрав, прокуратура и СК начали проверки.